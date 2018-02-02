1. При отработке звуков в первую очередь обратите внимание на положение частей речевого аппарата. Если язык слишком высоко поднят или губы слишком сильно раздвинуты, приведите их в нужное положение. Постоянно контролируйте себя.



2. Отрабатывайте звуки в слогах и сочетаниях с другими звуками. Полезно делать дополнительные упражнения. При отработке определенного звука придумывайте слова, в которых этот звук находится в начале, в середине и в конце. На звуки п — б: поп, баба, барабан, палуба, бензо­бак, баобаб, пупок, бибабо. Желательно подбирать слова со звуками, которые изучили, чтобы лишний раз повторить и их. При отработке согласного звука полезно проделывать упражнения на сочетания согласных. Речевой аппарат становится подвижным. Например, можно сочетать звуки П-Т и Б-Д: ПТИ—ПТЭ—ПТА, БДИ—БДЭ—БДА, ТПИ—ТПЭ—ТПА, ДБИ—ДБЭ—ДБА.



3. Каждый звук отрабатывайте до тех пор, пока не достигните четкости и беглости произношения.



4. При отработке звуков обратите внимание на те, которые произносите неправильно. Во время занятий и в бытовой речи следите за произнесением таких звуков.



5. Теперь переходите к тренировке звуков на небольших фразах и стихотворных текстах.



6. Не произносите отдельные слова, фразы, скороговорки и тексты механически. Произнесите скороговорку «Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши» с задачей: подшутить над Ромашей; пожаловаться; посплетничать; сообщить страшную новость; похвастаться; заинтриговать.



