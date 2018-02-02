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постановка голоса

Как поставить голос самостоятельно в домашних условиях

Голос — это мышцы; работать над ним важно каждый день. Начнем с основ: дыхание, дикция и резонаторы.
Как поставить голос в домашних условиях
Оглавление:
Прокачай голос!
Упражнения для дикции, видео-уроки для уверенного звучания, подкасты о психологии и здоровье голоса.
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Что значит поставить голос
Это значит научиться поддерживать звук дыханием и направлять в резонаторы.
Воздушная полость в музыкальных инструментах делает звук ярче и насыщеннее. Человек тоже имеет такие полости: нос, грудь и голова. Все это называется резонаторы.
Звуки речи формируются следующим образом. На выдохе поток воздуха проходит через ротовую и носовую полости, и в результате появляется звук.

Ниже расскажу, почему для работы над техникой речи важно заниматься постановкой дыхания.
Дыхание
Раскрыть тембр своего голоса может каждый человек. Секрет в том, чтобы научиться правильно дышать.
голос резонаторы
Когда человек жалуются на то, что голос получается слишком тонким, то это оттого, что резонаторы в грудной клетке не усиливают звук, и он выходит наподобие мелодии на гитаре с одной струной.
Голос легко сорвать, когда воздуха не хватает. Смысл речи при этом теряется, возникает дискомфорт. Слиш­ком большой запас воздуха в легких также мешает говорить. При неравномерном дыхании произнести фразу до конца не получается. Слова приходится из себя «выжимать» из последних сил.
Начните сознательно работать над дыханием. Следите за тем, чтобы воздуха было достаточно, распределяйте его равномерно между двумя вдохами.

Вот три основных момента в процессе дыхания: вдох, выдох и пауза.

В речи важно сократить время вдоха и паузу и продлить время выдоха. Объем грудной клетки увеличивается при сокращении межреберных мышц и диафрагмы. Это помогает набрать больше воздуха в легкие. При вдохе добивайтесь активной работы дыхательных мышц.
3 упражнения для дыхания
Можно ли поставить голос,
если его нет
Разминка голоса:
как почувствовать работу диафрагмы
1. Встаньте прямо, ладонь положите на диафрагму. Затем выдохните и медленно, глубоко вдохните.

При верном выполнении упражнения рука ощущает движение стенки живота. При выдохе рука возвращается в исходное положение. Если же никакого движения нет, вдох вы сделали при помощи других мышц. В этом случае лягте на спину — диафрагма обязательно примет необходимое положение. Делайте вдох и выдох несколько раз.
Упражнения для дыхания
2. Встаньте прямо, положите обе руки ладонями на ребра. Большой палец при этом направляйте к спине. Несколько раз глубоко вдохните и выдохните.

При верном выполнении упражнения на вдохе грудная клетка расширяется, но не поднимается. При выдохе — «опадает», уменьшается в объеме.
Дыхательное упражнение
Теперь сосредоточьтесь на работе дыхательных мышц в комплексе.

Выполните следующее упражнение

Встаньте прямо, сделайте выдох. На счет раз на вдохе втяните живот. На два — расширьте грудную клетку. На три — на несколько секунд подтяните живот еще. Затем медленный выдох.
Сначала сделать такой вдох будет непросто. Тренируйтесь систематически.
Дыхательное упражнение
Эти упражнения помогут включить дыхательные мышцы.
Чем отличается обычное дыхание
от речевого?
Бытовое дыхание состоит из вдоха и выдоха одинаковой длительности. После выдоха следует пауза. При активном речевом дыхании последовательность меняется: вдох, пауза и выдох. При этом выдох намного длиннее вдоха.

Дыхательная гимнастика помогает овладеть коротким вдохом и длительным выдохом. Воздух при этом важно распределять равномерно.
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Правила при занятиях дыхательной гимнастикой
1. Не тренируйте дыхание в душной, пыльной или сырой комнате.

2. Не делайте упражнения после еды.

3. Занятия проводите в свободной одежде.

4. Воздух вдыхайте через нос. Выдох делайте через рот.

5. Вдох делайте бесшумно.

6. При вдохе не набирайте слишком много воздуха. Вдохнуть надо столько, чтобы осталось место еще «добрать».

7. Дышите свободно, равномерно.

8. Не переутомляйтесь. Не делайте упражнения через силу. При недомогании отложите занятия.

9. Следите за тем, чтобы плечи и ключица при вдохе не поднимались и при выдохе не опускались.

10. Стойте прямо, плечи слегка отведите назад. Голову держите прямо, ноги расставьте на ширину плеч.
Дыхательные упражнения
для постановки голоса
Дыхательная гимнастика для голоса
Голос
Следующее упражнение поможет ощутить работу резонаторов. Встаньте в исходное положение. Выдохните воздух, затем вдохните. На выдохе протяжно произносите:

МММИ — МММЭ — МММА — МММО — МММУ — МММЫ

Делайте это на одной ноте. Звук отражается в груди, когда берете низкую ноту. Если же звучит высокая нота, резонирует голова, а звук ощущается в носовой полости.

Тоже сочетание звуков произнесите на разных нотах, переходите постепенно от низких к высоким. Теперь вернитесь обратно — от самых высоких нот к самым низким. Это упражнение рекомендуется выполнять с музыкальным инструментом, чтобы убедиться в правильности звучания голоса. Воспользуйтесь пианино, а если его нет, скачайте приложение.
Для Андроида — Perfect piano, для Айфона — Симулятор фортепиано.
Теперь приступим к выполнению текстовых упражнений. Для тренировки возьмите длинное стихотворение. Короткий вдох сочетайте с долгим выдохом. Постепенно ослабевайте, а затем усиливайте голос. От низких нот переходите к высоким. Звук при этом посылайте в грудной и головной резонаторы.
Цель тренировок — всестороннее развитие природных голосовых данных.
Тренировка голоса: советы
1. Ни в коем случае нельзя переутомлять голосовой аппарат. На первых порах делайте упражнения 5 минут в день. Затем постепенно увеличивайте время до 10 минут в день, но систематически, ежедневно.

2. В обычной речи старайтесь не кричать, не напрягать голос.

3. Не откашливайтесь. Выпейте теплой воды, если в горле «першит». Затем проделайте первое голосовое упражнение.

4. Алкоголь и никотин травмируют связки.

5. Избегайте резкой перемены температуры.

6. При малейшем недомогании голосового и дыхательного аппарата сразу обратитесь к врачу.
Эрик Франклин
Дикция
Нетренированный речевой аппарат работает вяло и как бы лениво. Речь становится «смазанной».
Кстати, у меня в блоге есть отдельная статья о дикции: упражнения, скороговорки, советы по улучшению артикуляции. К каждому упражнению я записал видео и аудио пример.
Упражнения для губ
1. Челюсть сожмите. Выполняйте движение сомкнутых губ вперед и в стороны «на улыбку».
Упражнение для губ
2. Теперь вперед, вправо и влево. Челюсти сжаты.

3. Движение сомкнутых губ вперед, вправо, вниз, влево, вверх. Челюсти сжаты.

4. Движение сомкнутых губ вперед и затем по кругу. Упражнение делайте медленно, потом постепенно увеличивайте темп. Сначала в правую сторону, затем в левую.

5. Верхняя губа поднимается вверх, но не слишком высоко, чтобы не обнажать десен.

6. Нижняя губа опускается вниз при неподвижной нижней челюсти. В начале, если сложно удерживать челюсть неподвижной, придерживайте рукой.
Эти упражнения тренируют подвижность губ. В результате при любом темпе речи проще произносить звуки четко.
Упражнения для челюсти
1. Раскройте рот на 3 см. Язык плашмя, кончик у корней передних зубов, спинка слегка углублена. Корень языка опустите, как при зевке. Это исходное положение для правильного звукотечения.

2. Выдвижение нижней челюсти вперед.
Упражнение для челюсти
3. Круговое движение нижней челюстью вправо и влево. Упражнение выполняйте осторожно, чтобы не повредить челюстного сустава.
Цель — размять мышцы.
Упражнения для языка
1. Язык высуньте и опустите вниз. Затем выдвиньте вперед, поднимите вверх и уберите за зубы.

2. Кончиком языка двигайте у углов рта вправо и влево.
Упражнение для языка
3. Язык заверните вверх и назад, к гладнам. Затем вернитесь в исходное положение.

Гимнастикой языка достигается эластичность перепонки под языком, вырабатывается подвижность и гибкость. Язык становится эластичным и подвижным.
Выполняйте упражнения ежедневно утром. В начале каждого занятия уделите время технике речи и художественному чтению. Полезно делать по нескольку упражнений несколько раз в день. На это будет уходить каждый раз 2 — 3 минуты. Важно, чтобы работали нужные мышцы, следите за собой в зеркале.
Упражнения для постановки голоса: дикция
1. При отработке звуков в первую очередь обратите внимание на положение частей речевого аппарата. Если язык слишком высоко поднят или губы слишком сильно раздвинуты, приведите их в нужное положение. Постоянно контролируйте себя.

2. Отрабатывайте звуки в слогах и сочетаниях с другими звуками. Полезно делать дополнительные упражнения. При отработке определенного звука придумывайте слова, в которых этот звук находится в начале, в середине и в конце. На звуки п — б: поп, баба, барабан, палуба, бензо­бак, баобаб, пупок, бибабо. Желательно подбирать слова со звуками, которые изучили, чтобы лишний раз повторить и их. При отработке согласного звука полезно проделывать упражнения на сочетания согласных. Речевой аппарат становится подвижным. Например, можно сочетать звуки П-Т и Б-Д: ПТИ—ПТЭ—ПТА, БДИ—БДЭ—БДА, ТПИ—ТПЭ—ТПА, ДБИ—ДБЭ—ДБА.

3. Каждый звук отрабатывайте до тех пор, пока не достигните четкости и беглости произношения.

4. При отработке звуков обратите внимание на те, которые произносите неправильно. Во время занятий и в бытовой речи следите за произнесением таких звуков.

5. Теперь переходите к тренировке звуков на небольших фразах и стихотворных текстах.

6. Не произносите отдельные слова, фразы, скороговорки и тексты механически. Произнесите скороговорку «Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши» с задачей: подшутить над Ромашей; пожаловаться; посплетничать; сообщить страшную новость; похвастаться; заинтриговать.

Тренировка голоса:
а сколько нужно заниматься?
20 - 30 минут в день,
а в дальнейшем — 10-15 минут.
Упражнения желательно делать ежедневно.На первых порах эти занятия потребуют времени — 20 - 30 минут в день, а в дальнейшем — 10 - 15 минут. Лучше делать упражнения 3 - 4 раза в день, хотя бы по 3 - 5 минут.

Составьте план самостоятельных тренировочных занятий на неделю или на месяц. Каждое занятие начинайте с артикуляционной гимнастики. Затем повторите упражнения со звуками, которые прошли ранее.
голосовые разминки план
Ежедневно работайте над проблемными звуками. Не старайтесь пройти как можно быстрее все звуки. Над каждым звуком работайте по несколько дней в зависимости от трудности и правильности произнесения. До тех пор, пока самым тщательным образом не отработаете один звук, не переходите к следующему. Иногда может сразу показаться, что все звуки произносятся правильно. Эта «правильность» относительна.
В бытовом разговоре речь звучит четко и выразительно, но это не значит, что у микрофона или на камеру будет тоже самое.
Выводы
  1. Для того чтобы голос зазвучал, научитесь поддерживать его дыханием. Диафрагма должна проснуться.
  2. Качество речи зависит от качества звуков. Вялые губы, язык, челюсть — вялая речь.
  3. Тембр, громкость и красота голоса зависят от умения направлять звук в резонаторы. Учитесь посылать звук в голову, грудь.
  4. Постановка голоса — это когда дыхание, дикция и резонаторы работают слажено и четко.
Полезная литература:

1. Эльвира Сарабьян «Большая книга тренингов по системе Станиславского»

2. Кристин Линклэйтер «Освобождение голоса»

3. Анна Петрова «Сценическая речь»


Автор статьи: Илья Демьянов

Меня зовут Илья Демьянов, я автор этого блога, а так же курсов, учебников и видеокурсов по постановке голоса.
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